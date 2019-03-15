Россиянин потерял 18 тысяч, купив авиабилет на "неправильной" распродаже

Пассажира не уведомили, что перевозчик больше не обслуживает интересующее его направление, поэтому лететь пришлось другой авиакомпанией, у которой платный провоз сноубордов и лыж. Но ведь потребитель, приобретая билет, рассчитывал на другое.

Житель Тюмени Сергей Русанов уже давно планировал путешествие в Европу и заранее приобрёл авиабилеты по маршруту Тюмень — Москва — Верона и обратно у компании S7. Цена была привлекательной, перевозчик называл лот "распродажей", да ещё и провоз горнолыжного инвентаря обещал быть бесплатным. Каково же было удивление россиянина, когда за сутки до вылета он узнал, что сегмент Тюмень — Москва перевозчиком больше не обслуживается и ему придётся лететь до столицы на рейсе, совмещённом с "Уральскими авиалиниями".

Как сообщает портал "360", путешествие сразу пошло не по плану. Сперва Сергей обнаружил, что на его рейсе отсутствует онлайн-регистрация, а затем ему пришлось доплатить 9 тысяч рублей за провоз лыж и сноубордов, который на рейсе S7 был бы бесплатный. На ту же сумму пришлось раскошелиться и на обратном пути, утверждает россиянин.

— Мне пришлось платить за каждый комплект три тысячи рублей. Итого S7 нагнул меня на 18 тысяч. Пока никакого ответа: ни письменного, ни по электронной почте, ни по телефону. Поэтому я их искренне возненавидел, — жалуется он.

По словам экспертов, закон в этом случае целиком на стороне потребителя. Ведь, купив билеты, Сергей заключил с S7 договор на перевозку. Отменив рейс, компания нарушила условия договора, а потому пассажир вправе рассчитывать на компенсацию доплаты за багаж.

— Также возможно компенсировать упущенную выгоду, если она имела место быть. Например, пассажир летел заключать важный договор и из-за отмены рейса сделка сорвалась, — комментирует ситуацию управляющий партнёр компании по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Ранее аналитики сообщили, что за зиму в России резко выросли цены на авиабилеты. Средний чек на внутренних направлениях вырос на 17%, а на международных рост цен составил 23%. Рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару считаются одними из наиболее подорожавших направлений внутри страны. Резкий рост цен отмечают на международных рейсах из Москвы в Барселону и из Санкт-Петербурга в Бангкок.