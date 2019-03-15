ОБСЕ включила в список наблюдателей за выборами на Украине 24 россиянина

Документ с соответствующим списком был направлен в Киев в Центральную избирательную комиссию.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ утвердило список краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине. В документе значатся имена 24 россиян.

— БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имён, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей, — сообщил ТАСС пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

Отметим, ещё в феврале МИД РФ предупреждал ОБСЕ, что ранее поданный БДИПЧ документ на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России был отклонён ЦИК Украины. Несмотря на это, в Москве отметили, что всё равно намерены использовать право участвовать в международном наблюдении за выборами в Незалежной.

Как сообщал Лайф, на Украине был сформирован окончательный список участников президентских выборов, которые пройдут 31 марта. После снятия пяти кандидатов за пост лидера Украины будут бороться 39 человек. По данным социологов, самый высокий уровень недоверия среди кандидатов в президенты Украины — у действующего главы государства Петра Порошенко, а также у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко.