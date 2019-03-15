Дональд Трамп и Елизавета II выразили соболезнования жителям Новой Зеландии

Американский лидер пообещал любую возможную помощь, которую сможет оказать его страна, а британская королева также поблагодарила спасательные службы и волонтёров.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в своём твиттере выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии, жертвами которого стали почти 50 человек.

Выражаю глубочайшие соболезнования и наилучшие пожелания гражданам Новой Зеландии после страшной бойни в мечетях. <...> Боже, благослови всех! Президент США Дональд Трамп

Американский президент указал на то, что 49 человек бессмысленно погибли в результате атаки, и пообещал любую возможную помощь от США.

В свою очередь королева Великобритании Елизавета II отметила, что крайне огорчена событиями в Крайстчерче.

Мы с принцем Филиппом шлём соболезнования друзьям и семьям погибших. Я также благодарю спасательные службы и волонтёров — всех, кто помогает раненым. В это трагичное время мои мысли и молитвы со всеми новозеландцами Королева Великобритании Елизавета II

Напомним, несколько мужчин ворвались в две мечети в городе Крайстчерч и открыли огонь по прихожанам. Жертвами нападения стали 49 человек. Преступники транслировали расстрел в прямом эфире. Личность одного из террористов установлена, им оказался австралиец, сторонник праворадикальных взглядов Брентон Таррант.

В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и заявил, что теракт в Новой Зеландии потрясает жестокостью и цинизмом.