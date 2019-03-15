Бабич спокойно воспринял резкое заявление белорусского МИД в свой адрес

Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз ранее посоветовал Михаилу Бабичу больше времени посвятить специфике страны пребывания, познакомиться с её историей и проявить немного уважения.

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич спокойно отреагировал на заявление белорусского МИД, которое касается двусторонних отношений. Его слова приводит пресс-служба диппредставительства.

— Мы, в отличие от этих комментаторов, уcпеваем читать, знакомиться, получать, анализировать информацию, которая поступает и имеетcя в информационном пространстве, — заявил Бабич.

Дипломат также полагает, что комментарий пресс-секретаря белорусского дипведомства — это "верх дипшколы, о которой говорил комментатор, поэтому по форме ничего удивительного нет". Бабич также уверен, что рано или поздно "эта пена сойдёт".

— Мы очень спокойно относимся, — резюмировал он.

Напомним, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя заявление Бабича в СМИ, сказал, что ведомство рекомендует российскому послу вникнуть в специфику страны пребывания и проявлять более уважительное отношение. Он также заявил, что у него не всегда хватает времени читать все интервью Михаила Бабича, но "благо, что все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется".