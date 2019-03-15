В Индии переснимут "Форреста Гампа"

Новая кинолента должна будет выйти на хинди, а съёмки проекта запланированы на эту осень.

Болливуд решил переснять культовый фильм "Форрест Гамп" режиссёра Роберта Земекиса. Об этом сообщает THR.

Оригинальная кинолента вышла в 1994 году. Главную роль в фильме исполнил Том Хэнкс. Картина в итоге получил шесть премий "Оскар", в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.

Новый фильм должен выйти на хинди. Съёмки проекта запланированы на осень 2019 года. Даты выхода и других подробностей пока нет.