Меланья Трамп поразила гостей Белого дома платьем в честь Дня святого Патрика

Супруга руководителя американского правительства выбрала графические узоры на шёлковой одежде.

Первая леди США в честь Дня святого Патрика остановила свой выбор на наряде с зелёным орнаментом. Для официального праздничного приёма Меланья Трамп выбрала чёрное шёлковое платье фирмы Diane von Furstenberg. На нём можно найти графические элементы мятного цвета. Также она надела лодочки компании Christian Louboutin.

Помимо того, причёска и макияж Меланьи были безупречными. Первая леди США сделала свою уже фирменную пышную укладку с осветлёнными прядями и макияж с акцентом на глаза. По словам журналистов, Мелания весь вечер была в приподнятом настроении — она охотно общалась с гостями вечера и фотографировалась с ними.

17 марта в европейских городах будут отмечать День святого Патрика. По этому случаю президент США Дональд Трамп со своей супругой устроили торжественную встречу в Белом доме. На мероприятие приехал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, а также другие официальные лица.