Визит Лаврова в Турцию снова переносится

Турецкие дипломаты не назвали причины переноса встречи и новую возможную дату приезда российского министра.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не посетит турецкую Анталью 18 марта, как это было запланировано ранее. Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции.

— Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анталью, где 18 марта 2019 года должно было состояться заседание российско-турецкой группы стратегического планирования, перенесён, — говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Отметим, изначально встреча была запланирована на 13 марта, однако позднее МИД РФ сообщил о переносе поездки Сергея Лаврова в Турцию на 18-е число. Тогда причиной переноса встречи было названо изменение рабочего графика российского министра.

На встрече в Анталье главы внешнеполитических ведомств должны были принять участие в 7-м заседании Совместной группы стратегического планирования. Главной темой встречи должно стать обсуждение вопросов урегулирования конфликта в Сирии.