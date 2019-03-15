Визит Лаврова в Турцию снова переносится

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не посетит турецкую Анталью 18 марта, как это было запланировано ранее. Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции.
— Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анталью, где 18 марта 2019 года должно было состояться заседание российско-турецкой группы стратегического планирования, перенесён, — говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
Отметим, изначально встреча была запланирована на 13 марта, однако позднее МИД РФ сообщил о переносе поездки Сергея Лаврова в Турцию на 18-е число. Тогда причиной переноса встречи было названо изменение рабочего графика российского министра.
На встрече в Анталье главы внешнеполитических ведомств должны были принять участие в 7-м заседании Совместной группы стратегического планирования. Главной темой встречи должно стать обсуждение вопросов урегулирования конфликта в Сирии.
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