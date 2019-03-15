Россиянина подстрелили в Болгарии из ревности к девушке

Пострадавший находится на лечении в отделении местной больницы. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Двадцатилетний россиянин был ранен в ходе конфликта в одном из городов на побережье в Болгарии, сообщает местный новостной портал "24 часа".

По предварительной информации, молодой человек подошёл к русскоязычной средней школе в городе Бургасе, чтобы встретиться с девушкой. Однако он не знал, что на её сердце претендует и другой мужчина. Между соперниками завязалась драка, в ходе которой гражданин Молдавии повалил россиянина на землю и выстрелил в него в упор из газового пистолета.

— Полиция расследует происшествие, подозреваемый задержан, а пострадавший находится на лечении в отделении нейрохирургии с черепно-мозговой травмой, угрозы для его жизни нет, — цитирует ТАСС почётного консула России в Бургасе Тонко Фотева.

По имеющимся данным, россиянин уже давно проживает в Болгарии. В южную страну он переехал много лет назад из Красноярска.