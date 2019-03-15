Финалистам конкурса "Лидеры России" поручили разобраться с "кризисом в вузе"

На выполнение задания от главы Минобрнауки у конкурсантов был один час. По словам главы ведомства, участники смогли предложить "содержательный набор решений".

Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков предложил участникам конкурса "Лидеры России", финал которого проходит в Сочи, решить проблему условного регионального вуза, сообщает пресс-служба ведомства.

— Котюков предоставил группе конкурсантов авторское задание о мерах, необходимых для проведения изменений в региональном университете, который в советское время имел несколько сильных научных школ, которые в настоящее время практически рассыпались, а лучшая часть выпускников школ региона уезжает в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, — говорится в сообщении.

На выполнение задания финалистам давался один час, после чего Котюков дал свою экспертную оценку озвученным предложениям.

В ходе оценивания он отметил, что для многих участников данное им задание было не из той сферы, в которой они специализируются. Несмотря на это, за ограниченное количество времени участники сумели представить "содержательный набор решений".

— Если говорить про сферу образования, сферу науки, мы, конечно, ищем лидеров, которые готовы вести за собой научные коллективы, готовы брать на себя ответственность за развитие университетов, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, финал конкурса управленцев "Лидеры России" проходит с 13 по 17 марта в Сочи. Сам конкурс стартовал 10 октября 2018 года и впервые обрёл статус международного. В нём приняло участие более 227 тысяч человек из 68 стран. В финал конкурса вышло 300 участников.