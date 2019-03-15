Facebook ускорит поиск и удаление интимного контента из соцсети

Для этого в компании планируют усилить работу модераторов, которые следят за поведением пользователей.

Социальная сеть Facebook хочет внедрить технологию, которая позволит находить интимные видео и фото, опубликованные пользователями без разрешения их владельцев. После обнаружения контент будет удалён. Об этом сообщает издание "Известия".

Работать эта технология будет не только в Facebook, но и в Instagram. В компании заявили, что после обнаружения контента нежелательного характера специалисты компании рассмотрят его, и, если фото или видео не соответствует нормам сообщества, оно будет удалено.

Напомним, в настоящий момент изображения интимного характера, которые публикуются без разрешения людей, присутствующих на них, удаляются, а повторная публикация запрещается администрацией социальной сети.