Умер главный редактор журнала Thrasher Джейк Фелпс

Он занимал позицию руководителя журнала на протяжении 26 лет, а также выбирал главных скейтбордистов мира.

15 марта умер главный редактор журнала Thrasher и скейтбордист Джейк Фелпс. Ему было 56 лет. Информация о смерти Фелпса появилась на сайте издания.

— Я никогда не встречал никого, кто любил бы что‑то так, как Джейк любил скейтбординг. Так же как нам нужны еда и вода, чтобы жить, Джейку было необходимо кататься на скейте. Это было больше, чем хобби, вид транспорта или образ жизни — это был кислород, — написал Тони Вителло, основатель журнала.

Фелпс руководил журналом 26 лет. Он выбирал скейтбордиста года, а также активно ругался со звёздами и модными брендами за вмешательство в культуру скейтбординга.