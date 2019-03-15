В Нижнем Новгороде глыба льда рухнула на коляску с малышом

Травмы также получил брат малышки — трёхлетний мальчик, его жизни ничего не угрожает.

В Нижнем Новгороде грудная малышка попала в реанимацию при падении глыбы льда на коляску, в которой она находилась. Об этом информирует региональное Следственное управление СКР.

Сообщается, что сегодня днём с крыши дома на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде обрушилась ледяная глыба. Удар пришёлся на коляску, в которой была одномесячная девочка. Также телесные повреждения получил трёхлетний мальчик. Мать пострадавших не получила никаких травм, кроме шока.

Маленькая девочка была доставлена в реанимационное отделение детской областной больницы.

Состояние девочки медики оценивают как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" СУ СКР по Нижегородской области

Следователи работают на месте ЧП. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке льда и снега с крыш.

Напомним, ранее глыба льда упала на пожилого человека в Саратове.