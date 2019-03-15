Продолжение фильма "Лёд" снимет режиссёр "Горько!"

Сиквел российской мелодрамы должен появиться в кинотеатрах страны в феврале 2020 года.

Фильм "Лёд-2" снимет Жора Крыжовников, который до этого снимал комедию "Горько!". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Съёмки продолжения мелодрамы 2018 года начались 12 марта. Их проводят на озере Байкал. Жора Крыжовников уже приступил к работе. Александр Петров и Аглая Тарасова (играли в первой части фильма) уже вернулись к своим ролям.

Сам Крыжовников признался, что посмотрел "Лёд" только после того, как прочитал сценарий сиквела. Режиссёр считает, что ему очень повезло работать над такой захватывающей и талантливой историей.

"Лёд-2" планируют выпустить в прокат 14 февраля 2020 года — ровно через два года после релиза первой части.