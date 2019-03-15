Робби Уильямс рассказал о встрече с инопланетянами

Певец признался, что долгое время увлекался НЛО и до сих пор боится быть похищенным ими.

Известный британский певец Робби Уильямс во время участия в фильме "Паранормальный Диснейленд", в котором рассказывается о таинственном ранчо Скинуокер, признался, что когда-то встречался с инопланетянами. Об этом сообщают Дни.ру.

Артист рассказал, что на протяжении долгих лет увлекается НЛО и считает, что люди являются далеко не единственными существами во Вселенной, а однажды ему довелось увидеть неопознанный объект.

— Я увидел такое явление прямо над собой, и если бы в тот момент у меня был в руках теннисный мяч, то я мог бы попасть в него, — рассказал певец.

Кроме того, Уильямс отметил, что очень боится быть похищенным инопланетянами.

Популярный британский поп-певец Робби Уильямс начинал карьеру в составе бойз-бэнда Take That, однако больше прославился благодаря сольному творчеству и вызывающему поведению. Подробную биографию исполнителя читайте на сайте uznayvse.ru