Английский тренер уволился из клуба с помощью чата в WhatsApp

По словам бывшего спортсмена, причиной такого решения стало несоблюдение договорённостей с руководством команды.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз, который ушёл с поста главного тренера футбольного клуба "Олдхэм Атлетик", ни с кем из руководства клуба не общался лично перед увольнением. Как стало известно, о своём решении он написал в общем чате клуба в WhatsApp.

Спустя некоторое время Скоулз заявил, что причина его решения — несоблюдение договорённостей с руководством клуба. На свою должность Скоулз заступил 11 февраля.

Под руководством Скоулза команда "Олдхэм" провела пять матчей. Клуб три раза проиграл и дважды сыграл вничью. Сейчас команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Лиги-2, четвёртого по рангу дивизиона чемпионата Англии.