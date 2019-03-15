Под Тюменью произошло массовое ДТП с 22 автомобилями

На объездной автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулось 22 автомобиля. Об этом сообщает портал URA.RU.
По предварительным данным, произошло массовое столкновение с участием 22 машин. Это большегрузы и легковые автомобили. Предварительно сообщается о двух пострадавших: 40-летняя женщина — у неё тяжёлая травма, и 63-летний мужчина — ушибы
ГУ МЧС по Тюменской области
К месту происшествия были направлены 13 человек личного состава и четыре единицы специальной техники. Сотрудники правоохранительных органов организовали реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях.
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