Под Тюменью произошло массовое ДТП с 22 автомобилями

Читайте также

Под Тюменью произошло массовое ДТП с 22 автомобилями

12

Фото: ГИБДД Тюменской области

Одну из пострадавших в результате происшествия госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На объездной автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулось 22 автомобиля. Об этом сообщает портал URA.RU.

По предварительным данным, произошло массовое столкновение с участием 22 машин. Это большегрузы и легковые автомобили. Предварительно сообщается о двух пострадавших: 40-летняя женщина — у неё тяжёлая травма, и 63-летний мужчина — ушибы

ГУ МЧС по Тюменской области

К месту происшествия были направлены 13 человек личного состава и четыре единицы специальной техники. Сотрудники правоохранительных органов организовали реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×