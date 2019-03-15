Порошенко оговорился и поддержал "врагов Украины"

И это далеко не первая оговорка украинского лидера: ранее он случайно назвал Украину "странной-агрессором", а также заявил, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты.

Президент Украины Пётр Порошенко оговорился и поддержал "врагов" Незалежной. Очередной конфуз с главой украинского государства произошёл во время выступления в Закарпатье, сообщает портал "Страна.ua".

В своей предвыборной речи украинский лидер уделил внимание военнослужащим и их роли в защите государства.

— Благодарю всех добровольцев, волонтёров, военных — всех, кто защитил врага, ваш прекрасный край и всю Украину, — заявил Порошенко.

При это он добавил, что считает врагами Незалежной Россию и бедность.

И это далеко не первая оговорка Порошенко. Выступая в городе Жолква он случайно назвал Украину "страной-агрессором". Ещё раз он оговорился в январе 2018 года. Тогда президент заявил, что землю Крыма и Донбасса топчут украинские оккупанты, а также назвал украинский режим подлым.