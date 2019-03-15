Red Hot Chili Peppers проведёт трансляцию концерта возле пирамид в Египте

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers даст концерт 15 марта возле пирамид Гизы в Египте. Коллектив проведёт прямую трансляцию концерта.
Посмотреть шоу можно будет в 20:00 по московскому времени. Концерт показывать будут на YouTube, Twitter и Facebook.
Басист группы Фли заявил, что перед каждым новым местом его тело дрожало от волнения, стремления к раскрытию новой тайны, восхищения новой культурой, возможности новых друзей, дегустации новой еды, обоняния новых вкусов, поглощения новых ритмов. Артист признался, что перед выступлением в Египте это происходит снова.
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