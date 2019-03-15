Киевлянин избил журналистку из-за дорогой шубы, "пока другие голодают"

Житель Украины был так возмущён одеждой редактора, что дважды ударил девушку кулаком по лицу.

Киевская полиция расследует дело о нападении на редактора украинского телеканала NewsOne Ирину Харченко. Как сообщают местные СМИ, на девушку напал мужчина, перед этим воскликнув: "Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают!"

Мужчина дважды ударил Ирину Харченко кулаком в лицо. Однако журналистке удалось самой вызвать полицию.

Нападавшего быстро задержали. Им оказался безработный местный житель 1965 года рождения. Свой поступок он объяснил тем, что оказался возмущён дорогой одеждой девушки, поскольку, по его словам, многие украинцы не могут себе позволить даже нормально питаться.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Киевлянину может грозить до пяти лет лишения свободы.