В Сыктывкаре гимназистов кормили котлетами с плесенью — фото

Родители учеников уверяют, что работники столовой долгое время игнорируют замечания педагогов и нарушают санитарно-гигиенические нормы.

В Сыктывкаре воспитанников местной гимназии искусств кормили котлетами с плесенью и пирожками с металлическими предметами. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Коми.

К общественникам обратились родители учеников, которые пожаловались на неподобающую гимназии при главе региона еду. Оказалось, что гимназисты неоднократно находили в пирожках с капустой металлические предметы.

Впрочем, работники столовой сумели дать на это своё объяснение. По их словам, всё это происходит из-за старой мясорубки, через которую шинкуют капусту. Оказалось, что некоторые части её тоже могут оказаться в пирожках.

Родители учеников уверяют, что работники столовой долгое время игнорируют замечания педагогов и нарушают санитарно-гигиенические нормы. Люди возмущены просроченными молочными продуктами, которыми кормят воспитанников, а также продуктами с плесенью. Кроме того, родители жалуются, что многие блюда готовятся на грязных противнях, из-за чего в тарелках можно найти остатки грязи.

Сейчас Минобразования республики проводит служебную проверку в заведениях, а за питанием в других учебных заведениях Коми теперь пристально следят общественники.