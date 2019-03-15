Минприроды рассказало о возвращении косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море

Косаток и белух судами могут доставить "на родину" уже в июне-июле текущего года.

Животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморском крае, этим летом вернут в родное Охотское море, сообщает Минприроды РФ со ссылкой на экспертов.

— По мнению специалистов, возврат животных должен производиться специальными судами с ёмкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней занимает от четырёх до пяти суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, когда наступит безлёдный период, — поясняется в сообщении.

Эксперты заявили о необходимости выпуска животных именно в места традиционного обитания, где их выловили. Речь идёт о бухте Охотского моря.

Учёные и ветеринары внимательно исследуют состояние здоровья косаток и белух, прежде чем возвращать их в место вылова.

Напомним, ещё в ноябре прошлого года суд арестовал незаконно выловленных китовых — 90 белух и 11 косаток. С тех пор за скорейшее освобождение животных выступают различные общественные деятели, звёзды и политики.