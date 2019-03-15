Российские военные проинспектируют латвийскую базу

Три представителя Вооружённых сил России в период с 18 по 20 марта проинспектируют военную базу в латвийском городе Адажи. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии, они намерены провести контроль вооружения республики.

— Цель визита инспекции — посетить механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных вооружённых сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация о механизированной пехоте бригады сухопутных сил действительности, — говорится в сообщении.

Проверка будет проводиться в рамках сотрудничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласно Венскому договору, который был принят в ноябре 2011 года.