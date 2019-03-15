Первую серию финального сезона "Игры престолов" покажут в кинотеатрах России

Показы должны будут состояться во всех городах, где присутствуют кинотеатры сети "Каро".

Сеть кинотеатров "Каро" и онлайн-сервис Amediateka покажут первую серию финального сезона "Игры престолов". Это произойдёт в день премьеры эпизода — 15 апреля. Об этом сообщает "Афиша Daily".

Показы пройдут во всех городах с кинотеатрами этой сети. Полный список можно найти на сайте "Каро". Там же можно ознакомиться с расписанием и купить билеты онлайн. Вместе с билетом будут отдавать сертификаты для использования Amediateka.

В Москве показ пройдёт в кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Первый эпизод представит и обсудит кинокритик Антон Долин. Показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами.