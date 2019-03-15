Интервью британского посла шокировало Захарову агрессивностью

Весь смысл разговора, на её взгляд, сводился к тому, что Россия "должна однозначно сознаться во всех грехах".

Официальный представитель МИД Росиии Мария Захарова раскритиковала интервью посла Великобритании Лори Бристоу газете "Коммерсант". Она назвала его откровения "суицидальными и агрессивными", а весь смысл интервью, по словам Захаровой, сводится к тому, что "Россия должна однозначно сознаться во всех грехах".

— Конечно, много он сделал странного, но, честно говоря, такой несуразицы даже я не ожидала, — призналась Захарова на брифинге 15 марта. — Это интервью шокирует своей странностью, безапелляционностью и агрессивностью. Перечислены все клише, глупости, которые традиционно адресует России британская сторона.

Отметим, совсем недавно сэр Лори Бристоу заявил, что Лондон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой. Он утверждал, что, несмотря на инцидент в Солсбери, у двух стран есть общие интересы. Однако в недавнем интервью российскому изданию дипломат вновь сделал акценты на инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также на смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Дипломат обвинил в случившихся событиях российскую сторону, хотя подчёркивал, что якобы не может каким-либо образом своими высказываниями оказывать влияние на следствие.