Курс доллара обновил минимум 2019 года

Американский доллар в ходе торгов на Московской бирже опускался до минимального уровня 2019 года — 65,155 рубля. Такой вывод можно сделать по данным торгов Мосбиржи.

По расчётам на завтра за доллар дают 65 рублей 22 копейки, что ниже на 29 копеек. За один евро — 73 рубля 93 копейки. Отмечается, что против "американца" сказывается негативная динамика на "Форексе", где он продолжает дешеветь относительно евро.

Стоимость нефти марки Brent торгуется на уровне $66,5 за баррель.