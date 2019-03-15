Мединский назвал российский кинематограф инструментом "жёсткой силы"

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Мединский назвал российский кинематограф инструментом "жёсткой силы"

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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр заявил, что показ наших фильмов за рубежом — это продвижение ценностей РФ.

Демонстрация отечественных фильмов в других странах — это способ продвижения российских ценностей, и это является инструментом жёсткой силы, заявил в ходе Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии министр культуры России Владимир Мединский.

Не могу молчать ещё об одном важном моменте. Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег. Это продвижение наших ценностей, представлений о добре и зле. Это не мягкая сила, это жёсткая сила

Глава Минкультуры России Владимир Мединский

Министр подчеркнул, что фильм "Движение вверх" запретили в ряде стран бывшего СССР и сильно ограничили его показ в Америке, а также напомнил, что МИД Украины требовал снять фильм "Т-34" с показа в США.

Они боятся нашего кино, ощущают эту силу. Надо его двигать за рубеж

Глава Минкультуры России Владимир Мединский

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