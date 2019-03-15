Кандидат в президенты Украины призвал соотечественников не плодить нищету

Такое заявление он сделал в ходе дебатов, отвечая на вопрос, как увеличить демографию в Незалежной.

Кандидат на пост президента Украины от партии "5.10" Геннадий Балашов в ходе дебатов заявил, что все жители страны — нищие. Об этом сообщает сайт "Комментарии.ua".

— Нужно зарабатывать деньги, бедные не имеют права плодиться. На сегодняшний день все украинцы нищие, — заявил Балашов, отвечая на вопрос, как увеличить демографию в стране.

Любопытно, но рейтинг кандидата не поднимается выше 2%.

Как сообщал Лайф, на Украине был сформирован окончательный список участников президентских выборов, которые пройдут 31 марта. После снятия пяти кандидатов за пост лидера Украины будут бороться 39 человек. По данным социологов, самый высокий уровень недоверия среди кандидатов в президенты Украины — у действующего главы государства Петра Порошенко, а также у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. В лидерах предвыборной гонки находится известный шоумен Владимир Зеленский.