США, Германия, Франция и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

Западные государства заявили, что продолжат добиваться привлечения к ответственности виновных во всех преступлениях во время сирийского конфликта.

США, Франция, Германия и Великобритания не намерены принимать участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики, пока там не начнётся "настоящее политическое урегулирование", сообщается в совместном заявлении государств.

Мы ясно заявляем, что не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке какой-либо помощи в целях восстановления [Сирии], пока не будет начат необратимый и заслуживающий доверия, предметный и настоящий политический процесс Заявление США, Великобритании, Франции и Германии

В заявлении отмечается, что эти страны продолжат добиваться привлечения к ответственности виновных во всех преступлениях во время сирийского конфликта.

РФ и САР должны уважать право беженцев на безопасное возвращение домой, прекратить делать вид, что есть условия для восстановления и нормализации обстановки, и мы призываем их серьёзно включиться в переговоры, которые только и могут принести мир Заявление США, Великобритании, Франции и Германии

По мнению авторов документа, власти САР и их сторонники "пытаются убедить весь мир в том, что конфликт завершился и жизнь вернулась в нормальное русло", однако реальность якобы "такова, что подавление режимом сирийского народа не кончилось".

При этом, как говорил в прошлом году президент САР Башар Асад, Дамаск не будет привлекать Европу и США к проектам по реконструкции. По словам сирийского главы, страна будет рассчитывать лишь на себя, а в сложных ситуациях — на друзей.