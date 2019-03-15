Лоза рассказал о настроениях жителей Крыма спустя 5 лет после воссоединения с РФ

По словам музыканта, никто из крымчан никогда не считал себя украинцем — даже десятки лет назад.

Накануне годовщины референдума о самоопределении Крыма, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, музыкант Юрий Лоза побывал в регионе. Он поделился впечатлениями от поездки и воспоминаниями о событиях пятилетней давности в интервью порталу News.ru. Лоза пояснил, что его супруга и другие близкие родственники являются уроженцами или жителями Крыма. Там же находятся могилы его родителей. Потому он часто бывает на полуострове и может лично оценить изменения.

— Я часто бывал в Крыму, и во времена СССР, и после развала страны, и никогда у меня не возникало ощущения, что Крым — это не Россия. Никто из крымчан никогда не считал себя украинцем. Люди, на мой взгляд, ощущают себя русскими крымчанами, и все попытки их украинизировать закончились провалом. Я работал там в одну из годовщин референдума, на центральной площади Севастополя. Никакой ностальгии по Украине не заметил. Окружавшие меня были простыми русскими людьми. Поэтому что я могу сказать? Это здорово, что люди, которые там живут, смогли пять лет назад высказать своё мнение, и их мнение было услышано, — заявил Юрий Лоза.

По словам музыканта, если бы прямо сейчас провести на полуострове референдум, аналогичный тому, что был в 2014 году, большинство крымчан опять проголосуют за жизнь в составе России. И именно непринятие волеизъявления жителей полуострова является главной ошибкой Украины, которая до сих пор отказывается признавать Крым российским.

— Нельзя рассматривать Крым вне тех людей, которые там живут, как это делается украинскими нашими соседями. Украинцы никогда не говорят о тех людях, которые там живут, они говорят только о территории. Как будто можно рассматривать эту землю как просто землю, пустую. Нужно учитывать мнение людей, — подчеркнул Лоза.

Музыкант отмечает, что по историческим меркам пять лет — это маленький срок. И предстоит ещё проделать немало работы, прежде чем станут видны масштабные преобразования.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".