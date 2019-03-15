Лоза рассказал о настроениях жителей Крыма спустя 5 лет после воссоединения с РФ

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Лоза рассказал о настроениях жителей Крыма спустя 5 лет после воссоединения с РФ

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Юрий Лоза. Фото: © L!FE/Владимир Суворов

По словам музыканта, никто из крымчан никогда не считал себя украинцем — даже десятки лет назад.

Накануне годовщины референдума о самоопределении Крыма, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, музыкант Юрий Лоза побывал в регионе. Он поделился впечатлениями от поездки и воспоминаниями о событиях пятилетней давности в интервью порталу News.ru. Лоза пояснил, что его супруга и другие близкие родственники являются уроженцами или жителями Крыма. Там же находятся могилы его родителей. Потому он часто бывает на полуострове и может лично оценить изменения.

Я часто бывал в Крыму, и во времена СССР, и после развала страны, и никогда у меня не возникало ощущения, что Крым — это не Россия. Никто из крымчан никогда не считал себя украинцем. Люди, на мой взгляд, ощущают себя русскими крымчанами, и все попытки их украинизировать закончились провалом. Я работал там в одну из годовщин референдума, на центральной площади Севастополя. Никакой ностальгии по Украине не заметил. Окружавшие меня были простыми русскими людьми. Поэтому что я могу сказать? Это здорово, что люди, которые там живут, смогли пять лет назад высказать своё мнение, и их мнение было услышано, — заявил Юрий Лоза.

По словам музыканта, если бы прямо сейчас провести на полуострове референдум, аналогичный тому, что был в 2014 году, большинство крымчан опять проголосуют за жизнь в составе России. И именно непринятие волеизъявления жителей полуострова является главной ошибкой Украины, которая до сих пор отказывается признавать Крым российским.

Нельзя рассматривать Крым вне тех людей, которые там живут, как это делается украинскими нашими соседями. Украинцы никогда не говорят о тех людях, которые там живут, они говорят только о территории. Как будто можно рассматривать эту землю как просто землю, пустую. Нужно учитывать мнение людей, — подчеркнул Лоза.

Музыкант отмечает, что по историческим меркам пять лет — это маленький срок. И предстоит ещё проделать немало работы, прежде чем станут видны масштабные преобразования.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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