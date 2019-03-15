В Новосибирске маленькая девочка пытается найти собаку, которую украли

Школьница от руки написала объявления и расклеила их по всему городу. Питомца ей подарили на день рождения.

В Новосибирске 10-летняя девочка Лера всеми силами пытается найти свою собаку, которую украли неизвестные. Об этом Лайфу рассказали мама и тётя девочки.

По словам первой, Лере подарили таксу год назад. С тех пор собака стала лучшим другом девочки. Сама история произошла вечером 8 марта, когда с собакой гуляла 83-летняя бабушка Леры.

— Услышав бег позади, бабушка остановилась, чтобы пропустить людей, в этот момент у неё схватили собаку с поводком, толкнули бабушку и убежали, — рассказала тётя девочки Алина Елистратова.

После инцидента пожилая женщина серьёзно травмировала руку. В первый момент она попыталась побежать и догнать злоумышленников, однако у неё не получилось этого. После того как она вернулась домой, родные написали объявления в соцсетях. Сама Лера тут же заявила, что будет всячески помогать в поисках, и начала писать объявления от руки, а потом принялась их расклеивать по всему Новосибирску.

Поиски пёсика по имени Денис продолжаются уже неделю, однако пока не принесли результатов.

Мама Леры Ольга Викторовна рассказала, что после случившегося она волновалась за здоровье бабушки, у которой едва не случился инфаркт. Сама девочка очень переживает из-за ситуации, ведь с Денисом они были неразлучны.

— Он у нас такой добрый, нежный, весь в Леру. Никогда никого не обижал, он породистый у нас! Везли его из Москвы. Все ходили, оглядывались, он у нас самый красивый, ласковый, умный, — рассказала Ольга Елистратова.

Несмотря ни на что, Лера продолжает верить, что пёсик вернётся домой.