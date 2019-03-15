В Новосибирске маленькая девочка пытается найти собаку, которую украли

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В Новосибирске маленькая девочка пытается найти собаку, которую украли

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Фото предоставлено Лайфу из семейного архива

Школьница от руки написала объявления и расклеила их по всему городу. Питомца ей подарили на день рождения.

В Новосибирске 10-летняя девочка Лера всеми силами пытается найти свою собаку, которую украли неизвестные. Об этом Лайфу рассказали мама и тётя девочки.

По словам первой, Лере подарили таксу год назад. С тех пор собака стала лучшим другом девочки. Сама история произошла вечером 8 марта, когда с собакой гуляла 83-летняя бабушка Леры.

<p>Фото предоставлено Лайфу из семейного архива</p>

Услышав бег позади, бабушка остановилась, чтобы пропустить людей, в этот момент у неё схватили собаку с поводком, толкнули бабушку и убежали, — рассказала тётя девочки Алина Елистратова.

После инцидента пожилая женщина серьёзно травмировала руку. В первый момент она попыталась побежать и догнать злоумышленников, однако у неё не получилось этого. После того как она вернулась домой, родные написали объявления в соцсетях. Сама Лера тут же заявила, что будет всячески помогать в поисках, и начала писать объявления от руки, а потом принялась их расклеивать по всему Новосибирску.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/free_sib" target="_blank"><strong><ins>Полезный Новосибирск</ins></strong></a></p>

Поиски пёсика по имени Денис продолжаются уже неделю, однако пока не принесли результатов.

Мама Леры Ольга Викторовна рассказала, что после случившегося она волновалась за здоровье бабушки, у которой едва не случился инфаркт. Сама девочка очень переживает из-за ситуации, ведь с Денисом они были неразлучны.

<p>Фото предоставлено Лайфу из семейного архива</p>

Он у нас такой добрый, нежный, весь в Леру. Никогда никого не обижал, он породистый у нас! Везли его из Москвы. Все ходили, оглядывались, он у нас самый красивый, ласковый, умный, — рассказала Ольга Елистратова.

Несмотря ни на что, Лера продолжает верить, что пёсик вернётся домой.

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