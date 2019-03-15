В МИД рассказали, почему перенесён визит Лаврова в Турцию

Переговоры глав МИД России и Турции перенесены на более поздний срок из-за форс-мажорных обстоятельств в графике министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и печати российского дипведомства.

Переговоры министров иностранных дел РФ и Турции переносятся на более поздний срок из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств в графике турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу МИД РФ

Изначально МИД России анонсировал визит Лаврова на 13 марта, затем его перенесли на 18 марта из-за изменения графика российского министра. Сегодня же представитель МИД Турции заявил, что визит откладывается на ещё более поздний срок.