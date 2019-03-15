Максим Траньков рассказал о "нефутбольных" зарплатах в фигурном катании

Читайте также

Максим Траньков рассказал о "нефутбольных" зарплатах в фигурном катании

830

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Спортсмен подчеркнул, что существуют другие виды спорта, где уровень оплаты труда ещё ниже.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью НСН заявил, что фигуристы далеко "не футболисты", а размер их оплаты труда зависит от результатов.

Поводом для таких высказываний стало интервью чемпионов Универсиады в Красноярске в танцах на льду Бетины Поповой и Сергея Мозгова, которые рассказали, что на их зарплату "невозможно" прожить, а оклад изредка достигает 30 тысяч рублей.

Всё зависит от того, за какое спортобщество они выступают, какие они результаты показывают. Сколько они хотят получать за Универсиаду, что они выиграли? Уровень спортсменов для меня немного удивителен, — рассказал Траньков.

Он также отметил, что заработки тех, кто не принимает участие в крупных стартах, действительно скромны.

Мы не футболисты, не хоккеисты, но есть виды спорта, где ещё меньше, — рассказал Траньков.

Кроме того, он подчеркнул, что от результатов зависит уровень зарплат не только спортсменов, но и тренеров. Однако они действительно скромны.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×