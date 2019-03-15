Максим Траньков рассказал о "нефутбольных" зарплатах в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью НСН заявил, что фигуристы далеко "не футболисты", а размер их оплаты труда зависит от результатов.
Поводом для таких высказываний стало интервью чемпионов Универсиады в Красноярске в танцах на льду Бетины Поповой и Сергея Мозгова, которые рассказали, что на их зарплату "невозможно" прожить, а оклад изредка достигает 30 тысяч рублей.
— Всё зависит от того, за какое спортобщество они выступают, какие они результаты показывают. Сколько они хотят получать за Универсиаду, что они выиграли? Уровень спортсменов для меня немного удивителен, — рассказал Траньков.
Он также отметил, что заработки тех, кто не принимает участие в крупных стартах, действительно скромны.
— Мы не футболисты, не хоккеисты, но есть виды спорта, где ещё меньше, — рассказал Траньков.
Кроме того, он подчеркнул, что от результатов зависит уровень зарплат не только спортсменов, но и тренеров. Однако они действительно скромны.
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