В Совфеде заявили, что Евросоюз санкциями "расстреливает себе ноги"

По словам сенатора Анатолия Широкова, политика Европы не продумана и не отвечает национальным интересам европейских стран.

Европейский союз, вводя санкции против России, не просто стреляет себе в ногу, а расстреливает их себе. По словам члена Совфеда РФ Анатолия Широкова, идя за США в давлении на РФ, Евросоюз обрекает себя на очень серьёзные экономические последствия.

— Евросоюз теряет прибыль, они теряют возможность экономического сотрудничества, они теряют в том числе и очень ёмкий российский рынок. Ну а с другой стороны, в политическом контексте утрачивается или подтачивается доверие между Евросоюзом и Россией, что тоже не очень хорошо, поскольку из истории мы помним, что, как только Европа начинает серьезно ссориться с Россией, ничем хорошим это не заканчивается, — сказал Широков в беседе с Лайфом.

Он также добавил, что политика Европы не продумана и не отвечает национальным интересам европейских стран.

— Остаётся только надеяться, что, например, эта жёсткая позиция, которую сегодня заняла Германия по "Северному потоку — 2" в отношении сотрудничества с Россией, остаётся надеяться, что эта позиция со временем станет жёсткой позицией и всей Европы, — резюмировал сенатор.

Напомним, что Евросоюз в очередной раз продлил индивидуальные санкции в отношении России. При этом Брюссель пополнил список лиц, в отношении которых введены ограничения. В него включено восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе.