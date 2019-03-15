Минтранс установит минимальные габариты бесплатной ручной клади

Новые правила введут для того, чтобы авиакомпании не могли занижать размеры вещей, которые можно взять с собой на борт.

Министерство транспорта России намерено установить минимальные размеры бесплатного провоза ручной клади, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авиационные правила планируют изменить, опираясь на допустимые объёмы пассажировместимости и размеры полок для багажа в авиалайнерах. В министерстве подчеркнули, что, согласно рекомендуемым правилам, в самолётах вместимостью более 98 кресел размеры ручной клади могут составлять по сумме трёх измерений 115 сантиметров.

В настоящее время, согласно статье 133 Федеральных авиационных правил, авиаперевозчикам разрешается самостоятельно определять габариты ручной клади, которую можно бесплатно взять на борт самолёта. Вес такого багажа не должен превышать пяти килограммов.

Это нововведение может коснуться многих авиаперевозчиков, которые специально ограничивают габариты ручной клади. Некоторые компании устанавливают такие нормы для бесплатного провоза багажа, которые практически невозможно соблюсти. Так, российский лоукостер "Победа" с 18 февраля ограничил размер провоза в самолёте одного места ручной клади до 36х30х4 сантиметров (весом не более 10 килограммов) плюс перечень вещей из федеральных авиаправил. Либо пассажир может взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов — 36х30х27 сантиметров.