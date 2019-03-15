Украинский активист сообщил о подготовке покушения на Порошенко

По данным жителя Ужгорода, убийство президента Незалежной готовят местные власти для расшатывания ситуации в регионе.

В ходе визита президента Украины в Закарпатье он может быть убит. Покушение на жизнь главы государства заказал депутат Ужгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем убийства должен выступить глава местной общественной организации "Антикоррупция" Александр Броди, за что ему было обещано 30 тысяч долларов. Такую информацию распространил активист отделения партии "Блок Петра Порошенко" в Ужгороде Евгений Рахимов.

— Прошу считать мой пост как официальное сообщение о готовящемся преступлении. Во время визита Порошенко в Закарпатье на него намерены совершить покушение, — написал на своей странице в "Фейсбуке" активист.

Отметим, также Рахимов оставил аналогичное сообщение в официальной группе Ужгорода в "Фейсбуке". Заявление было адресовано главе МВД Украины Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко. Впрочем, позже запись была отовсюду удалена. А обвинённые в подготовке покушения местные чиновники не только стали отрицать подготовку к преступлению, но и обратились с жалобой на Рахимова в СБУ.

Отметим, по словам главы Управления государственной охраны Валерия Гелетея, на жизнь Петра Порошенко неоднократно покушались. Якобы только в 2018 году украинским силовикам удалось предотвратить 11 попыток убийства украинского президента.