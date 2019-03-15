В МВД Украины поступили тысячи заявлений о нарушениях предвыборной кампании

Ведомство заверило, что правоохранители оперативно реагировали на каждое заявление о нарушениях.

Министерство внутренних дел Украины зарегистрировало три тысячи заявлений о том, что во время президентской предвыборной кампании были допущены грубые нарушения, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на председателя координационного штаба МВД Ивана Стойко.

Согласно заявлению ведомства, сотрудники служб оперативно реагировали на каждое заявление о нарушениях. По заверениям Стойко, ни одно из трёх тысяч сообщений не осталось без внимания работников МВД.

Кроме того, по предварительным данным, с 23 марта областные избирательные комиссии будут взяты под охрану сотрудниками Национальной полиции из-за того, что днём ранее в них начнут поступать бюллетени.

Ранее Лайф писал о том, что действующего президента Украины Петра Порошенко, а также подчинённых ему чиновников обвинили в использовании служебного положения агитации и освещения его предвыборных тезисов.