Дерипаска подал в суд на Минфин США

Бизнесмен, чьё состояние из-за санкций сократилось на $7,5 млрд, уверен, что стал жертвой американской внутриполитической борьбы.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд на американский Минфин с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судебные материалы. По информации агентства, иск был подан в пятницу в федеральный суд Вашингтона. В нём истец заявляет, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

Вместе с тем Дерипаска уверен, что стал жертвой американской внутриполитической борьбы, поскольку преследовали его незаконно.

— Дерипаска, частное лицо из России, стал последней жертвой внутриполитической борьбы в США, а также реакции на вменяемое России вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, когда ответчик ввёл против него санкции, — подчеркивается в тексте иска.

К слову, ранее в пятницу США ужесточили антироссийские санкции по Украине. В ограничительный список попали восемь организаций и шесть физических лиц, в том числе замглавы Погранслужбы России Геннадий Медведев. Вслед за американцами Канада ввела санкции против 114 россиян из-за инцидента в Керченском проливе.