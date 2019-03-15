Дерипаска подал в суд на Минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд на американский Минфин с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на судебные материалы. По информации агентства, иск был подан в пятницу в федеральный суд Вашингтона. В нём истец заявляет, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.
Вместе с тем Дерипаска уверен, что стал жертвой американской внутриполитической борьбы, поскольку преследовали его незаконно.
— Дерипаска, частное лицо из России, стал последней жертвой внутриполитической борьбы в США, а также реакции на вменяемое России вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, когда ответчик ввёл против него санкции, — подчеркивается в тексте иска.
К слову, ранее в пятницу США ужесточили антироссийские санкции по Украине. В ограничительный список попали восемь организаций и шесть физических лиц, в том числе замглавы Погранслужбы России Геннадий Медведев. Вслед за американцами Канада ввела санкции против 114 россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
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