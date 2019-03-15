Экс-жена Грудинина опасается, что он использует депутатский мандат при разводе

По её словам, бывший супруг будет пытаться "получить неприкосновенность перед законом, в том числе по вопросам, связанным с бракоразводным процессом".

Бывшая жена генерального директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина не исключила, что будет добиваться ареста имущества экс-супруга после получения им мандата депутата Госдумы. Об этом она рассказала агентству "Интерфакс".

— В первую очередь буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов, — говорит она.

По словам Ирины, как только её супруг получит мандат, он будет пытаться "получить неприкосновенность перед законом, в том числе по вопросам, связанным с бракоразводным процессом".

Женщина опасается, что супруг может обмануть её при разделе имущества и переписать совместные активы на третьи лица, так как статус парламентария не позволяет ему быть совладельцем компаний и зарубежной недвижимости, а также иметь счета в зарубежных банках.

Напомним, Павел Грудинин в июле 2018 года развёлся со своей женой Ириной, с которой прожил 38 лет. У них двое общих сыновей и четверо внуков. Ранее экс-супруга политика прокомментировала Лайфу развод.