СМИ: Варшава ищет польский след теракта в Новой Зеландии

Причиной тому стал в том числе манифест, который перед терактом был опубликован одним из нападавших.

Спецслужбы Польши изучают возможный польский след террористического акта, произошедшего сегодня утром в Новой Зеландии, сообщает RMF FM.

— Спецслужбы изучают вероятный польский след теракта в Новой Зеландии. Речь прежде всего идёт о возможных контактах нападавших с нашими гражданами, — говорится в сообщении радиостанции. Так, проверяется, посещали ли когда-либо нападавшие Польшу.

Причиной этого стал в том числе манифест, который перед терактом был опубликован одним из нападавших. В нём упоминалось название страны — Польша.

Также, по данным радиостанции, на магазинах к оружию, которыми пользовались убийцы, было написано "Феликс Казимир Потоцкий" — гетман, который в XVII веке воевал с турками.

Напомним, несколько мужчин ворвались в мечети города Крайстчерч и открыли огонь по прихожанам. Жертвами стали 49 человек, ещё 48 пострадали. Преступники транслировали расстрел в прямом эфире. Личность одного из террористов установлена, им оказался сторонник праворадикальных взглядов австралиец Брентон Таррант.