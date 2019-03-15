МИД Украины направил протест России из-за визита делегации Госдумы в Крым

В дипведомстве также заявили об экономических, экологических и других проблемах из-за "безответственной политики" РФ.

МИД Украины направил протест России из-за визита делегации Госдумы во главе с Вячеславом Володиным в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Киеве заявили, что приезд российских парламентариев является "грубым нарушением" суверенитета Украины, международного права, устава ООН и резолюции Генассамблеи ООН.

В дипведомстве также заявили об экономических, экологических и других проблемах из-за "безответственной политики" РФ.

Напомним, сегодня в Крыму прошло первое совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Крыма, в ходе которого председатель нижней палаты парламента предложил обязать Украину выплатить Крыму все экономические потери за время пребывания полуострова в составе Незалежной.