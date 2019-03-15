Члены КПРФ не подтвердили участие в президиуме по передаче мандата Грудинину

Партия ранее объявила о передаче вакантного места в Госдуме бывшему кандидату в президенты.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что президиум коммунистической партии решил передать вакантный депутатский мандат директору Совхоза имени Ленина и бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Однако, как сообщили порталу rbc.ru сразу семь опрошенных членов президиума ЦК КПРФ, лично они не принимали участие в заседании президиума.

Позднее другой член президиума, первый секретарь московского отделения КПРФ Николай Васильев пояснил, что президиум якобы прошёл "удалённо".

— Со мной этот вопрос обсуждался в личной беседе, так как я был на другом заседании, — заявил Васильев.

Другой источник РБК в рядах руководства коммунистов сообщил, что также не принимал участия в президиуме и его даже никто на него не приглашал. Однако 14 марта ему позвонил Геннадий Зюганов и сообщил о намерении передать мандат Павлу Грудинину, поскольку бывшего кандидата в президенты России "надо защитить".

Кроме того, как отмечают журналисты портала, остальные члены КПРФ не имеют общей позиции по решению руководства партии передать мандат, принадлежавший умершему недавно Жоресу Алферову, Павлу Грудинину.