Члены КПРФ не подтвердили участие в президиуме по передаче мандата Грудинину

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что президиум коммунистической партии решил передать вакантный депутатский мандат директору Совхоза имени Ленина и бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Однако, как сообщили порталу rbc.ru сразу семь опрошенных членов президиума ЦК КПРФ, лично они не принимали участие в заседании президиума.
Позднее другой член президиума, первый секретарь московского отделения КПРФ Николай Васильев пояснил, что президиум якобы прошёл "удалённо".
— Со мной этот вопрос обсуждался в личной беседе, так как я был на другом заседании, — заявил Васильев.
Другой источник РБК в рядах руководства коммунистов сообщил, что также не принимал участия в президиуме и его даже никто на него не приглашал. Однако 14 марта ему позвонил Геннадий Зюганов и сообщил о намерении передать мандат Павлу Грудинину, поскольку бывшего кандидата в президенты России "надо защитить".
Кроме того, как отмечают журналисты портала, остальные члены КПРФ не имеют общей позиции по решению руководства партии передать мандат, принадлежавший умершему недавно Жоресу Алферову, Павлу Грудинину.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени