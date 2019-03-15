Эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное увлечение омлетами

Исследователи связали чрезмерное употребление яиц с рисками возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Сотрудники американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго провели исследование и выяснили, что употребление трёх-четырёх яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком, сообщает CNN со ссылкой на результаты исследования.

По данным, опубликованным в журнале Американской медицинской ассоциации, в трёх-четырёх яйцах содержится от 550 до 750 миллиграммов холестерина (в одном яйце в среднем содержится 186 мг). Таким образом, превышение среднесуточной нормы составит более 60%, что может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как подчеркивается в исследовании, каждые 300 мг пищевого холестерина повышают риск появления таких болезней на 3,2%, а угрозу ранней смерти на 4,4%. И каждая съеденная половина яйца в день повышает риск заболевания на 1,1%.

Анализ был проведён учёными на основании мониторинга показателей здоровья шести групп населения. Всего в исследовании приняли участие 29 тысяч человек.