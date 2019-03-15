Ford отзывает 74 тысячи авто в Канаде и США из-за дефекта багажника

Неисправность заключается в том, что во время движения автомобиля на скорости менее семи километров в час багажник можно открыть одной кнопкой, хотя предусмотрено два действия для открытия замка.

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 74 тысяч авто в Канаде и США из-за дефекта багажника. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отзыв касается моделей Focus в кузове хетчбэк и версии RS 2013-2017 модельных годов, а сама неисправность заключается в том, что во время движения автомобиля на скорости менее семи километров в час багажник можно открыть одной кнопкой, хотя предусмотрено два действия для открытия замка.

Автопроизводитель заявил, что ему не известны несчастные случаи. Дефект будет устранён бесплатно.