Выживший в теракте в Новой Зеландии: Полиция не сразу приехала на место ЧП

Он также сообщил, что сначала террорист расстрелял тех, кто стоял перед ним, а после — имама мечети.

Выживший в результате теракта в Новой Зеландии саудовский подросток Асиль аль-Ансари рассказал подробности произошедшего и сообщил, что полицейские далеко не сразу приехали на выезд. Об этом сообщает Al-Arabia.

— Люди звонили в полицию, как это началось, но она [полиция] не появлялась, — заявил пострадавший.

Он также сообщил, что сначала террорист расстрелял тех, кто стоял перед ним, а после — имама мечети. У самого подростка зафиксировано ранение ноги, однако, несмотря на это, он смог убежать с места ЧП.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один — в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. В результате атак погибло 49 человек.