Ядерный бомбардировщик США приблизился к российским границам

Американский ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к российским границам. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
16:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 марта 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, бортовой номер 61-0009, имитация бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/yzSJIWjXCk
Как уточняется, воздушное судно пролетело у границ Польши и приблизилось к Калининградской области.
Мониторинговый ресурс отмечает, что Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. Полёт проходил на высоте около восьми тысяч метров.
Приблизительно в то же время стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B-40 Global проводил мониторинг Черноморского побережья России.
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