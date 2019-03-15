Ядерный бомбардировщик США приблизился к российским границам

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Ядерный бомбардировщик США приблизился к российским границам

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Фото: © Centcom

Американский ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к российским границам. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Как уточняется, воздушное судно пролетело у границ Польши и приблизилось к Калининградской области.

Мониторинговый ресурс отмечает, что Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. Полёт проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Приблизительно в то же время стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B-40 Global проводил мониторинг Черноморского побережья России.

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