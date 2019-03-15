Прокурор потребовал пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Прокуратура попросила пять лет колонии общего режима для отца арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора. Его обвиняют в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство".

— Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей, — сказала прокурор Ирина Дидова.

Напомним, с 2017 года продолжаются разбирательства по делу Дмитрия Захарченко. Его обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 млн долларов. При обысках у Захарченко нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.