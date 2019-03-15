В Louis Vuitton извинились за коллекцию одежды в честь Майкла Джексона

Известная компания ответила на критику в отношении показа, который проводился в январе этого года.

Французский дом моды Louis Vuitton не стал молчать и ответил на критику в адрес коллекции мужской одежды, которая была посвящена Майклу Джексону. Одежда должна была поступить в продажу осенью этого года. Руководитель бренда Вирджил Абло дал интервью по этому поводу 14 марта. Об этом сообщает Regnum.

Абло в беседе с журналистом WWD заявил, что знает о той эмоциональной реакции, которую вызвал фильм "Покидая Неверленд" у части общества. Несмотря на это, в LV ничего не знали об этом фильме, когда 17 января проводился показ коллекции. По словам Абло, бренд отказался от производства и продажи всех вещей, которые входили в эту коллекцию.

Напомним, фильм "Покидая Неверленд" рассказывает о жизни Джексона. Он содержит кадры и информацию о том, что певец на самом деле растлевал несовершеннолетних.