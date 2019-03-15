Подсветку Останкинской телебашни погасят в память о жертвах в Новой Зеландии

Огни Останкинской башни погаснут на час в связи с произошедшим в Новой Зеландии терактом. Об этом заявили в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

— 16 марта с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в новозеландском Крайстчерче, — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один — в бегах. На месте ЧП также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. В результате атак погибло 49 человек.