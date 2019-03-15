Авиакомпания American Airlines приостановила полёты в Венесуэлу

Американская авиакомпания American Airlines 15 марта сообщила о временной приостановке работы на направлениях в Маракайбо и Каракас. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Наша команда корпоративной безопасности поддерживает сотрудничество с профсоюзными лидерами и будет его продолжать, чтобы оценить ситуацию в Венесуэле, — цитирует сообщение перевозчика РИА "Новости".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу, а Госдеп порекомендовал всем американцам покинуть страну.