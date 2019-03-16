Песни Виктора Цоя хотят удалить из Apple Music

Также композиции популярного музыканта хотят убрать из сервиса Google Play для Android.

Компания "Музыкальное право" выступила с требованием удалить песни Виктора Цоя из Apple Music и Google Play. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Отмечается, что компания владеет правами на песни артиста с 1990-х. Из-за этого они должны были распоряжаться заключением договоров на использование фонограмм музыканта.

Через некоторое время появились разногласия с родственниками Цоя, в частности, с его сыном Александром. В связи с этим с 2017 года продолжается борьба за права на композиции руководителя группы "Кино".